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BofA petrol tahminini yükseltti

Bank of America Global Research (BofA) brent petrolü için 2021 ve 2022 yılı ortalama fiyat tahminlerini yükseltti.

21.06.2021 - 13:05 |
BofA petrol tahminini yükseltti

Brent petrolü için 2021 yılı ortalama fiyat tahminini 63 dolar/varilden 68 dolar/varil seviyesine çıkaran BofA Global Research, 2022 beklentisini de 60 dolar/varilden 75 dolar/varil seviyesine çıkardı.

BofA, arzın daraldığı ve talebin güçlendiği bir seyrin 2022 yılında daha fazla ön plana çıkması halinde fiyatın 100 dolar/varile kadar çıkabileceği uyarısında da bulundu.

BofA raporunda, petrol fiyatlarındaki yükselişin ABD'de kayaç petrolü arzını artırması halinde brent petrolünde ortalama fiyatın 2023 yılında 65 dolar/varil seviyesine geri gelebileceğini vurguladı.

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