BofA, S&P 500 için 2023 yılı hedefini belirledi

Subramanian en iyimser senaryoda S&P 500'ün 4600 puana yükseleceğini öngördüklerini belirtirken, negatif senaryoda ise hedefin 3000 puan olduğunu vurguladı.

Kısa vadede piyasada bir sıkıntı yaşanmasının büyük olasılık olduğunu belirten Subramanian, S&P 500 şirketleri için hisse başına ortalama kar beklentilerinin 200 dolar olduğunu ifade etti.

Subramanian ayrıca hisse senedi piyasasında alım yapmak için doğru zamanın 2023 yılının ilk yarısı olduğunu, BofA analistlerinin ABD ekonomisinde resesyonun 2023 yılı 3'üncü çeyrekte sona ereceğini öngördüklerini de vurguladı.