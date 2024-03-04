BofA, S&P 500 için hedefini yükseltti

Bank of America'dan Savita Subramanian, S&P 500 Endeksi için hedefini Wall Street'teki en yüksek seviyeye çıkaran stratejistler arasına katıldı.

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Subramanian, S&P 500'ün 2024 yılını 5400 seviyesinde tamamlamasını bekliyor ve bu da cuma günkü kapanışa göre yaklaşık %5'lik bir kazanç anlamına geliyor. Stratejist daha önce S&P 500 için 2024 sonu hedefini 5000 puan olarak ifade etmişti.

Subramanian, göstergelerin ileride daha güçlü kazanç büyümesi ve "şaşırtıcı" kar marjı esnekliği konusunda yükseliş sinyalleri verdiğini söyledi.

BofA'nın ABD Hisse Senedi ve Kantitatif Strateji Başkanı olan Subramanian yazdığı yatırımcı notunda, "Boğa piyasaları coşkuyla sona eriyor. Henüz o noktada değiliz. Duyarlılık iyileşti, ancak coşku alanları sınırlı" dedi.