BofA'dan altın tahmini

BofA, 3.000 dolara ulaşmanın ticari olmayan talebin artmasına bağlı olduğunu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin bunu tetikleyebileceğini ve fiziksel olarak desteklenen altın ETF'lerine girişlere ve daha yüksek işlem hacimlerine yol açabileceğini belirtti.

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Merkez bankası alımlarının da bir diğer kilit faktör olduğuna işaret eden BofA, "Devam eden merkez bankası alımları da önemli ve doların döviz portföylerindeki payını azaltmaya yönelik bir baskı muhtemelen daha fazla merkez bankası altın alımını tetikleyecektir. Bu değişim, altının uzun vadeli bir değer deposu, enflasyona karşı koruma ve etkili portföy çeşitlendiricisi olma statüsünden kaynaklanıyor" dedi.