BofA'dan dolar tahmini

Fed'in varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlaması ve varlık alımlarını 2022 ortasında, 2022 sonunda veya 2023 ilk çeyrekte faiz artırmadan önce bitireceğini öngören BofA'dan yapılan açıklamada, "Piyasa stagflasyon risklerinden, beklentilerin üzerinde enflasyondan ve beklentilerin altında ekonomik büyümeden endişe ediyor. Bu endişe, ABD dolarında güvenli liman hedefli sermaye akışlarını da büyütüyor" denildi.

EUR/USD için dördüncü çeyrek ve 2023'e yönelik ortaya koydukları 1,15 tahminine bağlı olduklarını vurgulayan BofA, ABD dolarının daha fazla güçlenmesi riski olduğunu da belirtti.