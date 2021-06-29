BOJ aylık tahvil alımlarını azalttı

Haziran ayında 5-10 yıl vadeli Japon devlet tahvillerinde 450 milyar yen tutarında 4 alım yapacağını duyurmuş olan Japonya Merkez Bankası Temmuz-Eylül döneminde aylık 425 milyar yen tutarında 4 alım yapacak.

Banka, 1-3 yıl vadeli tahvillerde de Ocak-Temmuz döneminde aylık 450 milyar yen tutarında 4 alım gerçekleştirecek. Haziran ayında alım miktarı 475 milyar yen olarak duyurulmuştu.

BOJ, 10-25 yıl aralığındaki uzun vadeli Japon devlet tahvillerinde de Temmuz-Eylül döneminde aylık 150 milyar yen olmak üzere 4 kez alım yapacak. Haziran'da alım miktarı 200 milyar yen olarak açıklanmıştı.