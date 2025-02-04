BoJ Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

BoJ, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefine ulaşıp ulaşmayacağını ölçerken, altta yatan enflasyona veya yakıt ve değişken taze gıda maliyetleri gibi tek seferlik faktörleri ortadan kaldıran geniş fiyat hareketleri eğilimine odaklanıyor.

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Ueda, "Enflasyonun altını çizmekten bahsettiğimizde, tek seferlik faktörleri genel TÜFE hareketlerinden hariç tutuyoruz. Ancak bu süreç zaman zaman zor olabiliyor" dedi.