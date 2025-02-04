BoJ Başkanı'ndan enflasyon açıklaması
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın genel tüketici fiyat endeksi ile ölçülen %2 enflasyona sürdürülebilir şekilde ulaşmayı hedefleyeceğini söyledi.
04.02.2025 - 09:46 | | Foreks Haber
BoJ, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefine ulaşıp ulaşmayacağını ölçerken, altta yatan enflasyona veya yakıt ve değişken taze gıda maliyetleri gibi tek seferlik faktörleri ortadan kaldıran geniş fiyat hareketleri eğilimine odaklanıyor.
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Ueda, "Enflasyonun altını çizmekten bahsettiğimizde, tek seferlik faktörleri genel TÜFE hareketlerinden hariç tutuyoruz. Ancak bu süreç zaman zaman zor olabiliyor" dedi.