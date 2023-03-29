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BoJ devlet tahvili aldı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) parasal genişleme programı çerçevesinde farklı vadelerde devlet tahvili alımı yaptı.

29.03.2023 - 09:25 |
BoJ devlet tahvili aldı

BoJ, 500 milyar yen tutarında alım yapmayı teklif ettiği 3-5 yıl vadeli Japon tahvillerinden 500,7 milyar yen tutarında alım gerçekleştirdi. İhaleye 1,31 trilyon yen teklif geldi.  

5-10 yıl vadeli tahvilde 576 milyar yen tutarında alım yapıldı. Teklif tutarı 961,4 trilyon yen oldu.  

10-25 yıl vadeli tahvillerden de 200,5 milyar yen tutarında alım yapılırken, teklif tutarı 476,4 milyar yen olarak gerçekleşti. 

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