BoJ devlet tahvili aldı

BoJ, 500 milyar yen tutarında alım yapmayı teklif ettiği 3-5 yıl vadeli Japon tahvillerinden 500,7 milyar yen tutarında alım gerçekleştirdi. İhaleye 1,31 trilyon yen teklif geldi.

5-10 yıl vadeli tahvilde 576 milyar yen tutarında alım yapıldı. Teklif tutarı 961,4 trilyon yen oldu.

10-25 yıl vadeli tahvillerden de 200,5 milyar yen tutarında alım yapılırken, teklif tutarı 476,4 milyar yen olarak gerçekleşti.