BoJ ek devlet tahvili alımı yapacak

Banka yaptığı açıklamada 5 yıldan 10 yıla kadar vadeli tahvillerden 800 milyar yen tutarında alım yapacağını bildirdi. BoJ normalde 500 milyar yene kadar tahvil alımı gerçekleştiriyordu.

Yapılan açıklamada daha kısa ve uzun vadeli tahvillerde de ek alımlar yapılacağı ifade edildi.

BoJ çarşamba günü 10-25 yıl vadeli Japon devlet tahvillerinden 250 milyar yen, 1-3 vadeli tahvillerden 625 milyar yen ve 3-5 yıl vadeli tahvillerden 625 milyar yen tutarında alım gerçekleştirecek. Ayrıca 25 yıldan uzun vadeli tahvillerden 150 milyar yen tutarında alım yapılacak.