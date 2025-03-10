'BoJ enflasyon hedefine ulaşmaya yakın'

Ishiba, bir muhalefet milletvekilinin Japonya ekonomisinin enflasyonun katı tüketimle birlikte yükseldiği ideal bir durumda olup olmadığını sorması üzerine parlamentoda yaptığı konuşmada, “Japonya Merkez Bankası istikrarlı fiyatlara ulaşmak için çeşitli adımlar atıyor. Anladığım kadarıyla BoJ fiyat hedefine ulaşmanın eşiğinde” dedi.

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Geçen yıl, on yıl süren büyük çaplı teşviklerden çıkan BoJ, Ocak ayında kısa vadeli faiz oranlarını %0,25'ten %0,5'e yükseltti ve Japonya'nın %2'lik enflasyon hedefine kalıcı bir şekilde ulaşma konusunda ilerleme kaydetmesi halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.