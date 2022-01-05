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BoJ enflasyon tahminini revize edebilir

Japonya Merkez Bankası (BoJ), 2022 mali yılı için enflasyon tahminini yukarı yönlü revize edebilir.

05.01.2022 - 13:00 |
BoJ enflasyon tahminini revize edebilir

Konuya yakın kaynaklara göre Japonya Merkez Bankası, 1 Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yıl için enflasyon tahminini artan enerji maliyetleri nedeniyle yukarı yönlü revize edebilir.

BoJ, ekim ayında yayınladığı raporda 2022 mali yılı için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 0,9 olarak açıklamıştı.

BoJ, çeyrek dönem ekonomik projeksiyonlar raporunu 17-18 Ocak'ta yapacağı politika toplantısından sonra açıklayacak.

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