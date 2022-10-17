BoJ enflasyon tahminini yükseltecek
Japonya Merkez Bankası (BoJ) cari mali yıl için enflasyon tahminini gelecek politika toplantısında yüzde 2,5'in üzerine çıkaracak.
17.10.2022 - 14:06 |
Kyodo haber ajansının verdiği bilgiye göre BoJ enflasyon tahminini yüzde 2 olan hedefinin güçlü şekilde üzerine çıkaracak. 2023 yılı Mart ayında sona erecek mali yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'in üzerine revize edilecek.
Japonya Merkez Bankası politika toplantısını 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.
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