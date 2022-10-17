Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBoJ enflasyon tahminini yükseltecek
HaberlerUzmanpara Haberleri BoJ enflasyon tahminini yükseltecek

BoJ enflasyon tahminini yükseltecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) cari mali yıl için enflasyon tahminini gelecek politika toplantısında yüzde 2,5'in üzerine çıkaracak.

17.10.2022 - 14:06 |
BoJ enflasyon tahminini yükseltecek

Kyodo haber ajansının verdiği bilgiye göre BoJ enflasyon tahminini yüzde 2 olan hedefinin güçlü şekilde üzerine çıkaracak. 2023 yılı Mart ayında sona erecek mali yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'in üzerine revize edilecek.

Japonya Merkez Bankası politika toplantısını 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İngiltere’de vergi indirimi paketi iptal edildi

İngiltere’de vergi indirimi paketi iptal edildi

Yataktan düştüğü öne sürüldü! 6 aylık bebeğin sır ölümü

Yataktan düştüğü öne sürüldü! 6 aylık bebeğin sır ölümü