BoJ enflasyon tahminini yükseltecek

Kyodo haber ajansının verdiği bilgiye göre BoJ enflasyon tahminini yüzde 2 olan hedefinin güçlü şekilde üzerine çıkaracak. 2023 yılı Mart ayında sona erecek mali yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'in üzerine revize edilecek.

Japonya Merkez Bankası politika toplantısını 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.