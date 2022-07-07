BoJ enflasyon tahminlerini revize edebilir

Japonya Merkez Bankası'nın zayıf yen ve maliyet artışlarının yükselttiği enflasyon karşısında büyüme ve enflasyona yönelik tahminlerini bu ay içinde revize etmesi bekleniyor.

Bloomberg News'un haberine göre BoJ mart ayında sona erecek 2022 mali yılı için enflasyon tahminini yüzde 1,9'dan yüzde 2 veya üzerine çıkaracak. 2023 yılı için yüzde 1,1 olan tahminin yukarı yönlü revize edilmesi de 20-21 Temmuz'daki toplantıda ele alınacak.

Japonya Merkez Bankası'nın ay sonundaki toplantıda alacağı politika kararları ile birlikte projeksiyonların da açıklanması bekleniyor.