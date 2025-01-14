BoJ faiz artırımını tartışacak

Himino, “Para politikasını yürütürken, doğru zamanlamayı değerlendirmek zor ama önemlidir” dedi ve BoJ'un 23-24 Ocak'taki toplantıda ekonomi ve fiyatlardaki son görünüme dayanarak politika faizini yükseltip yükseltmemeyi tartışacağını söyledi.

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Himino, gelecek hafta faiz artırımına gidileceğine dair güçlü bir sinyal vermese de ekonomi ve fiyatların bankanın hedefine doğru ilerlediğini vurguladı.

Himino, “Fiyatlardaki ve enflasyon beklentilerindeki gelişmeler, bunların arkasındaki ekonomik mekanizmalar da dahil olmak üzere büyük ölçüde merkez bankası tarafından öngörülen yolda ilerliyor gibi görünüyor. Bu görünüm gerçekleşmeye devam ederse banka politika faiz oranını buna göre yükseltecek ve geçen yıl Mart ve Temmuz aylarında yaptığı gibi parasal gevşemenin derecesini ayarlayacaktır” dedi.

BoJ'un yakın gelecekte faiz oranlarını artırması bekleniyor ancak banka Japonya'daki ücret eğilimlerini ve seçilmiş Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD ekonomi politikalarını dikkatle değerlendirdiği için zamanlama hala belirsiz.