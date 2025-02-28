'BoJ faizi artırmaya devam etmeye hazır'

Uchida ayrıca, ekonomik ve fiyat gelişmelerinin tahminleri doğrultusunda ilerlemesi halinde merkez bankasının kısa vadeli faiz oranlarını artırmaya devam etmeye hazır olduğunu yineledi.

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Uchida parlamentoda yaptığı konuşmada, "Japonya ekonomisi bazı zayıflıklara rağmen ılımlı bir şekilde toparlanıyor" dedi ve enflasyonun BoJ'un %2'lik hedefine doğru kademeli olarak hızlandığını sözlerine ekledi.

BoJ, Ocak ayında kısa vadeli faiz oranlarını %0,25'ten %0,5'e yükseltti ve geçen yıl Temmuz ayında ortaya konan bir plan kapsamında büyük tahvil alımlarını azaltmaya devam ediyor.

Japon devlet tahvili (JGB) getirileri, BoJ'un yakın zamanda faizleri yeniden artıracağı ve borçlanma maliyetlerini başlangıçta düşünülenden daha yükseğe çıkarabileceği yönündeki artan piyasa beklentileriyle son zamanlarda yükseldi.

Getirilerdeki son yükselişe rağmen "Kısa vadeli politika faizleri ve devlet tahvili operasyonları konusundaki duruşumuzda bir değişiklik yok. Getirilerdeki hareket, piyasanın ekonomik ve fiyat görünümünün yanı sıra denizaşırı gelişmelere bakışını yansıtıyor" diyen Uchida, BoJ'un devasa tahvil varlıklarının ekonomi üzerinde "güçlü bir parasal gevşeme etkisi yaratmaya devam ettiğini" de sözlerine ekledi.