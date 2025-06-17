BoJ faizi değiştirmedi

Merkez Bankası, salı günü sona eren iki günlük politika toplantısında beklendiği gibi, kısa vadeli faiz oranlarını oy birliğiyle %0,5'te tuttu.

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Ayrıca Mart 2026'ya kadar devam eden mevcut tahvil azaltma planında herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldı ve gelecek yıl Nisan ayından sonra yeni bir plan ortaya koydu.

BoJ, 2026 mali yılı planı kapsamında aylık tahvil alımlarını her çeyrekte 200 milyar yen azaltacak ve böylece alımların boyutu Mart 2027'ye kadar yaklaşık 2 trilyon yene düşecek.