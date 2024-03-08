'BoJ faizi yüzde 2'ye çıkarabilir'

Tokyo'da enflasyonun şubat ayında %2'nin oldukça üzerine çıkması Capital Economics'in Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını önümüzdeki ayın başlarında pozitif bölgeye yükselteceği görüşünü destekliyor.

Haberin Devamı

Ekonomist bir araştırma raporunda ayrıca BoJ'un getiri eğrisi kontrolünün bu yıl sona ermesinin JGB getirileri üzerindeki aşağı yönlü baskıyı bir miktar hafifletebileceğini de ekledi.

Capital Economics'in 10 yıllık getiri için 2024 sonu tahmini %1.