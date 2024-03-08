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Uzmanpara 'BoJ faizi yüzde 2'ye çıkarabilir'
Haberler Uzmanpara 'BoJ faizi yüzde 2'ye çıkarabilir'

'BoJ faizi yüzde 2'ye çıkarabilir'

Capital Economics'in Kıdemli Piyasa Ekonomisti Hubert de Barochez, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) önümüzdeki on yıl içinde faiz oranlarını %2'ye yükseltebileceğini söyledi.

08.03.2024 - 09:43 |
'BoJ faizi yüzde 2'ye çıkarabilir'

Tokyo'da enflasyonun şubat ayında %2'nin oldukça üzerine çıkması Capital Economics'in Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını önümüzdeki ayın başlarında pozitif bölgeye yükselteceği görüşünü destekliyor.

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Ekonomist bir araştırma raporunda ayrıca BoJ'un getiri eğrisi kontrolünün bu yıl sona ermesinin JGB getirileri üzerindeki aşağı yönlü baskıyı bir miktar hafifletebileceğini de ekledi.

Capital Economics'in 10 yıllık getiri için 2024 sonu tahmini %1.

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