'BoJ getiri eğrisi kontrolünü sonlandırabilir'

Clarida yayınladığı yatırımcı notunda "Veriler enflasyonun BoJ'un şu anda tahmin ettiğinden daha fazla devam edebileceğini gösterirse ki biz bunu bekliyoruz o zaman BoJ getiri eğrisi kontrolünü bu yılın sonlarında veya önümüzdeki yılın başlarında kaldırabilir" dedi.

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"Bir noktada ekonomi yeniden canlandıkça BoJ'un on yılı aşkın süredir geçerli olan sıfır veya sıfırın altındaki kısa vadeli faiz oranlarından uzaklaşmasını bekliyoruz" diye konuşan Clarida, politika faizinin 2024 yılı başlarında %0'a yükseltilebileceğini vurguladı.

Japonya'da kısa vadeli politika faizi halihazırda yüzde -0,10.

Getiri eğrisi kontrolünün hedefi olan 10 yıllık Japon devlet tahvillerinin getirileri dün 10 yılın en yüksek seviyesi olan %0,805'e yükseldi. 10 yıllık tahvilin faizi bu sabah Asya işlemlerinde %0,79'a geriledi.