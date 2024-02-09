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Uzmanpara'BoJ hükümetle yakın teması sürdürmeli'
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'BoJ hükümetle yakın teması sürdürmeli'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hükümetle yakın temas halinde olmaya devam etmesini beklediğini söyledi.

09.02.2024 - 09:48 | | Foreks Haber
'BoJ hükümetle yakın teması sürdürmeli'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya Merkez Bankası'nın hükümetle yakın teması sürdürürken para politikasını uygun bir şekilde yönlendirmesini beklediğini söyledi.

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Suzuki, para politikasına karar vermenin BoJ'a ait olduğunu ve hükümetin yorum yapmaktan kaçınacağını yineledi.

Suzuki, BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın negatif faiz oranlarından vazgeçilse bile destekleyici koşulların şimdilik devam edeceği yönündeki açıklamalarından haberdar olduğunu da söyledi.

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