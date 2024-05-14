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Uzmanpara 'BoJ ile hükümet arasında koordinasyon önemli'
Haberler Uzmanpara 'BoJ ile hükümet arasında koordinasyon önemli'

'BoJ ile hükümet arasında koordinasyon önemli'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, politika hedeflerine ulaşmada birbirlerini engellememeleri için hükümet ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemini vurguladı.

14.05.2024 - 09:28 | | Foreks Haber
'BoJ ile hükümet arasında koordinasyon önemli'

Suzuki düzenlediği basın toplantısında, "Diğer politikaların uygulanmasını engellememek ve politika yapımının genel etkinliğini azaltmamak için yakın politika koordinasyonunu sürdürmek önemlidir" dedi.

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"Karşılıklı politika hedeflerimiz arasında herhangi bir sürtüşme olmamasını sağlamak için BoJ ile yakından iletişim kurmaya devam edeceğiz" diyen Suzuki, hükümetin döviz kuru durumunu yakından izleyeceğini ve gerektiğinde mümkün olan tüm önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

Suzuki, Japon devlet tahvillerinin getirilerinde bu hafta görülen artışla ilgili olarak spesifik hareketler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve "getiriler çeşitli faktörlere bağlı olarak piyasa tarafından belirlenir" dedi.

Japon devlet tahvili getirileri merkez bankasının zor durumdaki yen üzerindeki baskıyı hafifletmek için borç alımlarını azaltmaya hazır olduğuna dair işaretlerle salı günü on yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine yükseldi. Banka pazartesi günü tahvil alım miktarını azaltarak piyasaları şaşırttı.

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