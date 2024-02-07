'BoJ negatif faiz politikasını terk edebilir'

Pimco yayınladığı piyasa görünümü raporunda BoJ'un faizi yıl sonuna kadar %0,25'e yükseltmeden önce mart veya nisan ayında gösterge faiz oranını %0'a yükseltmesinin beklendiğini söyledi. Pimco'ya göre ücret artışının hızlanması ekonomide kalıcı enflasyon yaratacak ve negatif faizlerden çıkış için "destekleyici" koşullar sağlayacak.



Pimco'nun Fon Yöneticisi Stephen Chang verdiği bir röportajda, "%0,25'e ulaşmak için muhtemelen iki aşamalı bir hareket olacak" dedi. Artışın 10 baz puan ve ardından 15 baz puan olabileceğini söyleyen Chang, Pimco'nun görüşlerine dayanarak bazı stratejilerde Japon tahvil piyasasına kıyasla daha düşük bir maruziyeti tercih ettiğini de sözlerine ekledi.