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BoJ para politikasını gözden geçirecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası için 1,5 yıl sürebilecek bir gözden geçirme başlattı.

28.04.2023 - 10:52 |
BoJ para politikasını gözden geçirecek

BoJ bugün gerçekleştirdiği politika toplantısında para politikasının temel taşlarında değişiklik yapmadı ancak para politikasının "geniş bir perspektifte" değerlendirilmesi için gözden geçirme başlatma kararı aldı.  

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada gözden geçirme için 1-1,5 yıllık bir sürecin harcanacağı vurgulandı.  

BoJ açıklamasında "Japon ekonomisi 1990'larda deflasyona girdi ve fiyat istikrarını başarmak 25 yıldan bu yana zorlu bir konu. Bu süreçte BoJ, çeşitli parasal gevşeme adımları uyguladı. Bu tedbirler Japonya'nın ekonomik aktivitesini, fiyatları ve finans sektörünü etkiledi. Bunu ışığında BoJ geniş bir perspektifte para politikasının gözden geçirilmesine karar verdi" denildi.

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