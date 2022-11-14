'BoJ parasal gevşemeye devam edecek'

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda sürdürülebilir ve istikrarlı enflasyonu ücretlerde büyüme ile birlikte gerçekleştirmek, ekonomiyi desteklemek için cari para politikasına bağlı olmaya devam ettiklerini söyledi.

Nagoya'da iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Kuroda, "Parasal gevşemenin ekonomik aktiviteyi güçlü şekilde desteklemeye devam edeceği bir aşamadayız" dedi.

Japonya'nın tüketici enflasyonunun bu yıl yüzde 3 civarına hızlanacağını, ancak gelecek yıl küresel emtia fiyatlarının düşmesi ve ithal maliyetlerden kaynaklı enflasyonist baskının hafiflemesiyle yüzde 1,5'e gerileyeceğini öngören Kuroda, şirketlerin fiyat belirleme mekanizmalarına dikkat göstermeleri gerektiğini de vurguladı.