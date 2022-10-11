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'BoJ ultra gevşek para politikasını sürdürmeli'

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ultra gevşek para politikasına destek verdi. Kişida, BoJ'un ücretler yükselene kadar cari gevşek para politikasını devam ettirmesi gerektiğini ifade etti.

11.10.2022 - 09:47 |
'BoJ ultra gevşek para politikasını sürdürmeli'

Financial Times gazetesine konuşan Başbakan Kişida hükümetin şirketlerin ücretleri artırmalarına yardım için tedbirler hazırlayacağını da belirtti.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın 10 yıllık görev süresinin 2023 yılı Nisan ayında sona ereceğine işaret eden Başbakan Kişida, "Kuroda'nın görev süresini kısaltmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Kişida, Kuroda'nın yerine doğru ismi seçerken gelecek yıl nisan ayında olması beklenen ekonomik şartları değerlendireceğini de vurguladı.

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