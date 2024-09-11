BoJ üyesinden faiz açıklaması

Geçen ayki piyasa çöküşünün bankanın borçlanma maliyetlerini istikrarlı bir şekilde artırma planını bozmadığının sinyalini veren Nakagawa, "Parasal genişlemenin derecesini daha da ayarlamayı düşünürken, Temmuz ayındaki politika değişikliğimizden sonraki piyasa gelişmelerine bakmalı ve piyasadaki değişikliklerin ekonomimizi ve fiyat görünümümüzü nasıl etkilediğini dikkatlice değerlendirmeliyiz" dedi.

Haberin Devamı

Nakagawa iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, "Reel faiz oranlarının şu anda çok düşük olduğu göz önüne alındığında, ekonomik ve fiyat tahminlerimizin karşılanması halinde, %2'lik enflasyon hedefimize sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşma açısından parasal desteğin derecesini ayarlayacağız" ifadelerini kullandı.

Nakagawa, denizaşırı belirsizliklerin Japonya ekonomisi için risk oluşturduğu uyarısında bulunurken, tüketici harcamalarının yüksek ücretler nedeniyle ılımlı bir şekilde artacağını ve trend enflasyonunun hızlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Nakagawa ayrıca, ülkenin sıkı iş piyasası ve ithalat fiyatlarında devam eden artışlar nedeniyle Japonya'nın fiyat görünümünde yukarı yönlü riskler olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Nakagawa, "Sıkı iş gücü arzı nedeniyle ücret artışının beklentileri aşma ihtimali var, bu nedenle enflasyonun hedefimizi aşma riskine karşı dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.