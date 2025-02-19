BoJ üyesinden kademeli faiz artışı çağrısı

Takata, Japonya'nın kuzeyindeki Miyagi vilayetindeki iş liderlerine yaptığı konuşmada, "Ocak ayındaki ek faiz oranı artışından sonra bile, fiyat artışları ve finansal aşırı ısınma risklerinin gerçekleşmesini önlemek için vitesleri kademeli olarak değiştirmek önemlidir." dedi.

Haberin Devamı

Takata, olumlu kurumsal faaliyetin (fiyat geçişi, ücret artışları ve sermaye harcamaları dahil) devam etmesi ve bankanın ekonomik görünümünün gerçekleşmesi durumunda daha fazla faiz artışının mümkün olacağını söyledi.