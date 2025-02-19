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UzmanparaBoJ üyesinden kademeli faiz artışı çağrısı
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BoJ üyesinden kademeli faiz artışı çağrısı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika kurulu üyesi Hajime Takata, BoJ'un parasal genişlemenin derecesini kademeli olarak ayarlamaya devam etmesi gerektiğini söyledi ve enflasyon riskleri konusunda uyardı.

19.02.2025 - 09:14 | | Foreks Haber
BoJ üyesinden kademeli faiz artışı çağrısı

Takata, Japonya'nın kuzeyindeki Miyagi vilayetindeki iş liderlerine yaptığı konuşmada, "Ocak ayındaki ek faiz oranı artışından sonra bile, fiyat artışları ve finansal aşırı ısınma risklerinin gerçekleşmesini önlemek için vitesleri kademeli olarak değiştirmek önemlidir." dedi.

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Takata, olumlu kurumsal faaliyetin (fiyat geçişi, ücret artışları ve sermaye harcamaları dahil) devam etmesi ve bankanın ekonomik görünümünün gerçekleşmesi durumunda daha fazla faiz artışının mümkün olacağını söyledi.

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