BoJ'dan aralıkta faiz artışı bekleniyor

JP Morgan Ekonomi ve Politika Araştırmaları üyeleri, Japonya Merkez Bankası'nın 2025 yılında faizleri beklenenden daha erken artırabileceğini öngördü.

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Üyeler, Japonya'daki güçlü ücret ivmesinin ve yendeki potansiyel zayıflık eğiliminin "enflasyon yörüngesini" hem kendi hem de BoJ'un tahminlerinden daha da yukarı çekeceğini belirtti.

JP Morgan şimdi küresel çekirdek enflasyonun 2025'in ikinci yarısında %2'nin üzerine çıkmasını bekliyor.

JP Morgan, BoJ'un Aralık ayında faizleri 25 baz puan artıracağını ve ardından Nisan ve Ekim 2025'te tekrar faiz artırımına gideceğini öngörüyor.

Üyeler, BoJ'un 2026'da da faiz normalleşmesine devam edeceğini ve faiz oranını 2026 sonunda %1,5'e çıkaracağını da ekliyor.