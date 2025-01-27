Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'BoJ'un iki kez faiz artırması muhtemel'
HaberlerUzmanpara'BoJ'un iki kez faiz artırması muhtemel'

'BoJ'un iki kez faiz artırması muhtemel'

Goldman Sachs'tan Akira Otani, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını yılda iki kez artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.

27.01.2025 - 09:14 | | Foreks Haber
'BoJ'un iki kez faiz artırması muhtemel'

Goldman Sachs'ın kıdemli danışmanı Otani, BoJ'un faiz artırım kararını ve Başkan Ueda'nın Cuma günkü yorumlarını dikkate alarak, Goldman Sachs'ın BoJ'un yılda iki kez faiz artırmaya devam etmesine yönelik baz senaryosunu koruduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Otani, BoJ'un bir sonraki faiz artışının Temmuz ayında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Otani, “Temel enflasyondaki ılımlı artış ve %2 enflasyona sürdürülebilir bir şekilde ulaşmaya kalan mesafe göz önüne alındığında, yılda iki faiz artırımı varsayıyoruz” dedi.

Ancak Otani, “Bir sonraki faiz artırımının zamanlaması konusunda önemli bir belirsizlik olduğu konusunda uyarıyoruz” diye ekledi.

Kim Milyoner Olmak İster'e Yeşilçam filmi damga vurdu! 300 bin TL'lik sorudan çekildi

Kim Milyoner Olmak İster'e Yeşilçam filmi damga vurdu! 300 bin TL'lik sorudan çekildi

Şanlıurfa'da aile katliamı: Anne ve iki kızı ölü bulundu! Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa'da aile katliamı: Anne ve iki kızı ölü bulundu! Valilikten açıklama geldi