'BoJ'un iki kez faiz artırması muhtemel'

Goldman Sachs'ın kıdemli danışmanı Otani, BoJ'un faiz artırım kararını ve Başkan Ueda'nın Cuma günkü yorumlarını dikkate alarak, Goldman Sachs'ın BoJ'un yılda iki kez faiz artırmaya devam etmesine yönelik baz senaryosunu koruduğunu söyledi.

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Otani, BoJ'un bir sonraki faiz artışının Temmuz ayında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Otani, “Temel enflasyondaki ılımlı artış ve %2 enflasyona sürdürülebilir bir şekilde ulaşmaya kalan mesafe göz önüne alındığında, yılda iki faiz artırımı varsayıyoruz” dedi.

Ancak Otani, “Bir sonraki faiz artırımının zamanlaması konusunda önemli bir belirsizlik olduğu konusunda uyarıyoruz” diye ekledi.