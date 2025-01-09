'BoJ'un marta kadar bekleme ihtimali arttı'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu eski üyesi Makoto Sakurai'ye göre, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'tan kaynaklanan artan belirsizlikler göz önüne alındığında, Japonya Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz artırımı için Mart ayına kadar bekleme olasılığı artıyor.

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Sakurai, "Trump çeşitli konularda yorum yaparken çok fazla belirsizlik var gibi görünüyor" dedi. BoJ gözlemcileri faiz hamlesinin bu ay mı yoksa daha sonra mı gerçekleşebileceğine dair ipuçları ararken Sakurai, "Ocak ayında faiz artırımını desteklemek için yeterli neden olmayabilir" dedi.

Sakurai, BoJ'un yeni Trump yönetiminin en azından ilk birkaç ayını beklemesi daha iyi olabileceğinden, Mart ayında faiz artırımı olasılığını %70'e kadar yüksek görüyor.