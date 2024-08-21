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UzmanparaBoJ'un raporu faiz artırımına işaret etti
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BoJ'un raporu faiz artırımına işaret etti

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) araştırma raporları faiz artırımın devam edeceğine işaret etti.

21.08.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
BoJ'un raporu faiz artırımına işaret etti

Japonya Merkez Bankası (BOJ), ekonomideki enflasyonist baskının devam ettiğini vurgulayan ve yeni bir faiz artırımı için hala bir gerekçe olduğuna işaret eden bir çift araştırma makalesi yayınladı.

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Yayınlanan notlarda ülkenin kronik iş gücü açığının ücretler üzerindeki potansiyel etkisi ve hizmet sektöründe fiyat belirleme konusunda şirket davranışlarındaki değişim vurgulandı.

Bankanın ekonomi departmanındaki yetkililer tarafından derlenen notlar alışılageldiği üzere görüşlerin yazarlara ait olduğu ve BoJ'un resmi duruşunu yansıtmadığına dair standart bir feragatname ile birlikte sunuldu.

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