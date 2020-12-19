Bono Nedir, Nasıl Alınır? Bono Nasıl Düzenlenir?

Bono bir ispat belgesi niteliğinde taşır. Devlete veya bir kuruma borçlananın borcunun göstergesidir.



Bono Nedir?



Bono, bir yatırımcının ya da yatırımcıların devletten, bir kurumdan veya devlet hazinesinden borç almaları karşılığında bu borcun varlığını temin eden belgedir. Kısaca tanımlanmak gerekirse bir borç senedidir. Bononun en önemli özelliği vadedir. Vadeye şu şekilde bir örnek ile açıklayabiliriz: Size güvenen birinden belli miktar borç aldınız.



Bu borcu ödeyeceğiniz tarihi de karşınızdakine belirttiğiniz. Ödeyeceğiniz tarihi belirtmeniz, yani bu tarih vade olmaktadır. Bu vade bono için bir şarta tabidir. Bononun vadesi 2 ay ile 12 ay arası olmak durumundadır. 2 aydan az veya 12 aydan fazla olamaz. Vade zamanı geldiği takdirde bonolar, belirlenen faiz miktarı da bu bononun üstüne eklenerek ödeme yapılmaktadır. Bu bonoların çıkarılma amacı şirketlerin veya devletlerin finansman kaynağı ihtiyacını gidermektir. Bonon bir yıldan fazla vadeli olanına ise devlet tahvili denmektedir.



Bono Nasıl Alınır?



Bono da ilk olarak alınacak borcun miktarı belirlenir. Sonrasında vade süresi belirlenir. Son olarak da faiz oranı belirlenmektedir. Şirket veya devlet tarafından belirlenir. Bono banka aracılığı ile alınmaktadır. Bonoların tahsili ya vade zamanı geldiğinde ya da vade zamanı gelmeden ödenebilmektedir. Vade zamanı geldiğinde yapılan tahsil konusunda herhangi bir sorun yoktur. Bono ile ilgili öncesinde öngörülmüş şartlar olduğu gibi uygulamaya geçilir. Ancak vadesinden önce tahsil edilirse ıskonto ettirilerek paranın tahsili yapılır. Bu durum faiz gelirinde bazı değişikliğe neden olabilir. Bono türleri farklılık göstermektedir. Bunlar hazine bonosu, Altın, Gümüş ve Platin Bonoları, banka bonoları, finansman bonoları olarak ayrılır. Bunların alındığı yer, basıldığı yer veya kullanım amacı değişkenlik göstermektedir.



Bono Nasıl Düzenlenir?



Bononun farklı türleri olduğunu belirttik. Bu türler; hazine bonosu, Altın, Gümüş ve Platin Bonoları, banka bonoları, finansman bonoları şeklinde ayrılır. Hepsi ile ilgili yapılan düzenlemelerde farklılık vardır. Anacak bunların hepsi ile ilgili düzenleme yapılırken uyulması gereken, hepsinde belirtilmesi zorunlu olan hususlar vardır. Bu hususlar her bono türü için ortaktır. Bunlar: Bono kelimesinin yazılması gerekir. Ödenecek tutar yer almalıdır. Alacaklı kişinin bilgileri belirtilmelidir. Bononun düzenlendiği gün belirtilmelidir. Bononun düzenlendiği yer ve aynı zamanda ödenecek yer gösterilmelidir. Bonoyu düzenleyen şirket imzasının yetkililer tarafından imzalanması gerekir. Bononun ödeneceği gün, yani vade günü belirtilmelidir. Bunlardan herhangi biri belirtilmeden yapılan sözleşme geçerli olmayacaktır. O nedenle düzenlerken bu hususların tekraren üstünden geçilmesi gerekmektedir.