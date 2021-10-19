Paris Adliye Mahkemesi, Booking.com'un, özellikle kiralanan konaklama yerleri hakkındaki bilgileri Paris Belediyesine belirlenen sürede iletmeyerek bazı turizm kurallarına uymadığına hükmetti.

Mahkeme, Booking.com'a 1,2 milyon euro ceza verdi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Ian Brossat da basına yaptığı açıklamada, bu kararın, bir zafer ve bu platformların uzun süredir sahip olduğu dokunulmazlığın ortadan kalktığının işareti olduğunu kaydetti.

Booking.com'dan yapılan açıklamada ise mahkemenin kararından üzüntü duyulduğu, Paris Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili yasaların, gerekli verilerin Paris Belediyesinin istediği şekilde hazırlanması ve iletilmesi için şirkete yeterli süre imkanı tanımadığı savunuldu.

Paris Belediyesi, istediği bilgileri belirlenen sürede iletmediği gerekçesiyle Ocak 2021'de şirkete dava açmıştı.