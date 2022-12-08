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Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.08 oranında azalışla 4823 puandan başladı.

08.12.2022 - 10:38 |
Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe 0.08 oranında azalışla 4823 puandan başladı. Saat 10.37 itibarıyla endeks yüzde 0.17 oranında düşüşle 4818 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.47 oranında yükselişle 4151 puan, sanayi endeksi yüzde 0.78 oranında azalışla 7958 puandan işlem görüyor. 

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