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Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.37 oranında azalışla 4952 puandan başladı.

13.01.2023 - 10:15 | | UZMANPARA
Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.37 oranında azalışla 4952 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.14 itibarıyla yüzde 0.23 oranında artışla 4981 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.54 oranında azalışla 4150 puan, sanayi endeksi yüzde 0.57 oranında yükselişle 8175 puandan işlem görüyor.

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