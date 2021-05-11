Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne düşüşle başladı
ABONE OL

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,96 azalışla 1.446,85 puandan başladı.

11.05.2021 - 10:02 | | AA
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,06 puan ve yüzde 0,96 değer kaybederek 1.446,85 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 0,95 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gün düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 3,75 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 yükselişle 1.460,90 puandan tamamladı.

Analistler, artan küresel enflasyon endişelerinin risk iştahını azalttığını belirterek, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

GÜNCEL HABERLER

Toplam ciro endeksi martta arttı

Toplam ciro endeksi martta arttı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Türk Eximbank 785 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Türk Eximbank 785 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

4.5 milyar yaşındaki asteroidden numune alan uzay aracı Dünya'ya dönüşe geçti

4.5 milyar yaşındaki asteroidden numune alan uzay aracı Dünya'ya dönüşe geçti

Biga'da polislerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Biga'da polislerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arefe Günü (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Arefe Günü borsa kaçta kapanıyor?

Arefe Günü (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Arefe Günü borsa kaçta kapanıyor?

Sıradaki Haber
Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Sıradaki Haber
Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Sıradaki Haber
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Sıradaki Haber