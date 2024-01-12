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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.53 oranında düşüşle 7854 puan seviyesinden başladı.

12.01.2024 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.53 oranında düşüşle 7854 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.97 oranında düşüşle 7820 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.49 oranında düşüşle 9606 puan, sanayi endeksi yüzde 0.74 oranında azalışla 11585 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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