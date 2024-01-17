Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.42 oranında düşüşle 7998 puan seviyesinden başladı.
17.01.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.42 oranında düşüşle 7998 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.11 oranında düşüşle 8023 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.71 oranında yükselişle 9780 puan, sanayi endeksi yüzde 0.04 oranında azalışla 11957 puan seviyesinde hareket ediyor.