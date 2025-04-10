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Borsa güne güçlü yükselişle başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere ek gümrük vergilerinin 90 gün süre ile ertelendiğini duyurmasının ardından ABD borsaları başta olmak üzere küresel piyasalarda sert yükselişler dikkat çekti. Küresel piyasalardaki ralli Borsa İstanbul’a da yansıdı. BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe güçlü yükselişle başladı. İşte detaylar...

10.04.2025 - 09:57 | | AA
Borsa güne güçlü yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,27 yükselişle 9.579,11 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 303,61 puan ve yüzde 3,27 artışla 9.579,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

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BORSA DÜN GERİLEMİŞTİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9.275,50 puandan tamamlamıştı.

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KÜRESEL PİYASALARDA 'TARİFE' ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

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Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı.

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BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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