Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.39 oranında yükselişle 8810 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.

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Açılışın ardından endeks 8851 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.73 oranında yükselişle 8840 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.88 oranında yükselişle 9838 puan, sanayi endeksi yüzde 0.84 oranında artışla 13475 puan seviyesinde hareket ediyor.