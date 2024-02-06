'Enflasyon düştükçe endişeye gerek yok'
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyon ABD Merkez Bankası'nın (Fed) %2'lik hedef oranına doğru gerilemeye devam ettiği sürece bankanın beklenenden daha yüksek ekonomik büyüme ve istihdam rakamlarından aşırı endişe duymasına gerek olmadığını söyledi.
06.02.2024 - 09:24 | | Foreks Haber
Bloomberg TV'ye konuşan Goolsbee, "Enflasyon düşerken güçlü istihdam rakamları, GSYH büyüme rakamları almaya devam edersek, 90'ların ortalarından sonlarına kadar benzer bir döneme girme olasılığını düşünmemiz gerekir" dedi.
Haberin Devamı
Goolsbee, "Eğer arz tarafı hareketleniyorsa, geleneksel anlamda aşırı ısınma anlamına gelmek zorunda değil. Dolayısıyla bu durum para politikası için normal talep odaklı bir çerçeveye kıyasla daha olumlu yeni olanaklar sunuyor" diye konuştu.