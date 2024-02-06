'Enflasyon düştükçe endişeye gerek yok'

Bloomberg TV'ye konuşan Goolsbee, "Enflasyon düşerken güçlü istihdam rakamları, GSYH büyüme rakamları almaya devam edersek, 90'ların ortalarından sonlarına kadar benzer bir döneme girme olasılığını düşünmemiz gerekir" dedi.

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Goolsbee, "Eğer arz tarafı hareketleniyorsa, geleneksel anlamda aşırı ısınma anlamına gelmek zorunda değil. Dolayısıyla bu durum para politikası için normal talep odaklı bir çerçeveye kıyasla daha olumlu yeni olanaklar sunuyor" diye konuştu.