Borsa ilk kez 9 bin puanı aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.48 oranında yükselişle 8993 puan seviyesinden başladı. Borsa böylelikle tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı.

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Açılışın ardından endeks tarihinde ilk kez 9 bin puan seviyesinin üzerini gördü. Endeks 9016 puanı test etti. Şu sıralarda endeks yüzde 0.56 oranında artışla 9000 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.44 oranında düşüşle 9714 puan, sanayi endeksi yüzde 0.69 oranında artışla 13861 puan seviyesinde hareket ediyor.