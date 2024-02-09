Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBorsa ilk kez 9 bin puanı aştı
HaberlerUzmanparaBorsa ilk kez 9 bin puanı aştı

Borsa ilk kez 9 bin puanı aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.48 oranında yükselişle 8993 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks ilk kez 9 bin puanın üzerini gördü.

09.02.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa ilk kez 9 bin puanı aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.48 oranında yükselişle 8993 puan seviyesinden başladı. Borsa böylelikle tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı.

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks tarihinde ilk kez 9 bin puan seviyesinin üzerini gördü. Endeks 9016 puanı test etti. Şu sıralarda endeks yüzde 0.56 oranında artışla 9000 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.44 oranında düşüşle 9714 puan, sanayi endeksi yüzde 0.69 oranında artışla 13861 puan seviyesinde hareket ediyor. 

Altın fiyatları ne kadar oldu?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın fiyatları ne kadar oldu?Haberi Görüntüle

 

Eski sevgilisini işe aldığı için çocukluk arkadaşını öldürdü

Eski sevgilisini işe aldığı için çocukluk arkadaşını öldürdü

THY, dijital ürünü 'TK Cüzdanı' hizmete sundu

THY, dijital ürünü 'TK Cüzdanı' hizmete sundu