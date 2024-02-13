Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.47 oranında yükselişle 9217 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
13.02.2024 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.47 oranında yükselişle 9217 puan seviyesinden başladı. Böylece endeks açılışta rekor kırmış oldu.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.08 oranında düşüşle 9182 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.66 oranında düşüşle 10183 puan, sanayi endeksi yüzde 0.52 oranında artışla 14253 puan seviyesinde hareket ediyor.
BORSA DÜN REKOR SEVİYEDEN KAPANDI
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçtiğimiz gün 9175 puan seviyesine kadar yükselerek rekor kırmıştı. Endeks zirve seviyeyi gördükten sonra günü 9174 puan seviyesinden kapattı.