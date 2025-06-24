Borsa güne sert yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 3.04 oranında artışla 9.419,14 puandan başladı.

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Açılışın ardından endeks saat 14.13 itibarıyla yüzde 2.73 oranında artışla 9.391 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 3.60 oranında artışla 13.598 puan, sanayi endeksi yüzde 1.28 oranında yükselişle 12.025 puan seviyesinde hareket ediyor.

TRUMP ATEŞKESİ DUYURDU

İsrail, İran ve ABD arasında yaşanan gerilimlerle birlikte bölgede jeopolitik riskler yükseliyor, bu durum borsada negatif fiyatlamalara yol açıyordu. Bugün İsrail ile İran arasında bir ateşkes yapılacağı duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi. Trump daha sonra yaptığı açıklamada, "Ateşkes an itibarıyla devrede. Lütfen onu ihlal etmeyin" dedi.

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İSRAİL: İRAN'DAN FÜZE ATEŞLENDİ

Öte yandan İsrail'in İran'ın ardından ateşkesi kabul ettiğini duyurmasından dakikalar sonra ordu kaynakları "İran'dan İsrail'e tekrar füze atıldığını" öne sürdü. Yerel kaynaklar İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığını bildirdi.