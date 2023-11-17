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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.07 oranında yükselişle 7786 puandan başladı.

17.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.07 oranında yükselişle 7786 puandan başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.35 oranında yükselişle 7806 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.13 oranında yükselişle 7712 puan, sanayi endeksi yüzde 0.25 oranında artışla 12552 puan seviyesinden hareket ediyor. 

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