Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.01 oranında düşüşle 7996 puan seviyesinden başladı.
22.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.01 oranında düşüşle 7996 puan seviyesinden başladı.
Haberin Devamı
Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.40 oranında yükselişle 8028 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.38 oranında düşüşle 9518 puan, sanayi endeksi yüzde 0.98 oranında artışla 12056 puan seviyesinde hareket ediyor.