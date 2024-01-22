Japonya'da market satışları arttı

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artışla 971,5 milyar yen oldu.



Toplam market satışları yıllık yüzde 4,2 artışla 1 trilyon 9,2 milyar yen olarak gerçekleşti.

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Market sayısı yıllık yüzde 0,2 düşüşle 55 bin 713'e indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı üst üste 12'nci ayda da artış gösterdi. Aralık ayında ziyaretçi sayısı yüzde 2,6 artışla 1 milyon 372 bin 202 kişi olarak gerçekleşti.