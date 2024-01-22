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Japonya'da market satışları arttı

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren market satışlarında 2023 yılının Aralık ayında yeniden artış kaydedildi. Kasım ayında satışlar 19 aylık yükselişin ardından ilk kez gerilemişti.

22.01.2024 - 09:27 | | Foreks Haber
Japonya'da market satışları arttı

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artışla 971,5 milyar yen oldu.

Toplam market satışları yıllık yüzde 4,2 artışla 1 trilyon 9,2 milyar yen olarak gerçekleşti.

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Market sayısı yıllık yüzde 0,2 düşüşle 55 bin 713'e indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı üst üste 12'nci ayda da artış gösterdi. Aralık ayında ziyaretçi sayısı yüzde 2,6 artışla 1 milyon 372 bin 202 kişi olarak gerçekleşti.

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