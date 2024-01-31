Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.07 oranında yükselişle 8480 puan seviyesinden başladı.
31.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.07 oranında yükselişle 8480 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 8474 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.81 oranında düşüşle 9481 puan, sanayi endeksi yüzde 0.61 oranında yükselişle 12917 puan seviyesinde hareket ediyor.