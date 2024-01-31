'Çin zorunlu karşılık oranını indirebilir'

Analistler bu yıl zorunlu karşılık oranlarında 50 baz puanlık iki kesintinin daha yapılmasını bekliyor.

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Karışık satın alma yöneticileri endeksi (PMI) performansının, ekonomik büyümeyi yolunda tutmak için daha fazla politika müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirten analistler, imalat PMI'nın tahmin edilenden biraz daha düşük olduğunu, ancak istihdam göstergesinin bir yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) Taahhütlü Ek Kredilendirme operasyonunun gayrimenkul yatırımını desteklemek için devam edebileceğini de ekledi.