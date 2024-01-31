'Çin zorunlu karşılık oranını indirebilir'
Citi China Economics analistleri bir araştırma notunda Çin'in muhtemelen bu yıl zorunlu karşılık oranında daha fazla indirim göreceğini ve ilk indirimin şubat ayı başlarında olabileceğini belirtti.
31.01.2024 - 09:47 | | Foreks Haber
Analistler bu yıl zorunlu karşılık oranlarında 50 baz puanlık iki kesintinin daha yapılmasını bekliyor.
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Karışık satın alma yöneticileri endeksi (PMI) performansının, ekonomik büyümeyi yolunda tutmak için daha fazla politika müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirten analistler, imalat PMI'nın tahmin edilenden biraz daha düşük olduğunu, ancak istihdam göstergesinin bir yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.
Analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) Taahhütlü Ek Kredilendirme operasyonunun gayrimenkul yatırımını desteklemek için devam edebileceğini de ekledi.