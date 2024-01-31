Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Çin zorunlu karşılık oranını indirebilir'
HaberlerUzmanpara'Çin zorunlu karşılık oranını indirebilir'

'Çin zorunlu karşılık oranını indirebilir'

Citi China Economics analistleri bir araştırma notunda Çin'in muhtemelen bu yıl zorunlu karşılık oranında daha fazla indirim göreceğini ve ilk indirimin şubat ayı başlarında olabileceğini belirtti.

31.01.2024 - 09:47 | | Foreks Haber
'Çin zorunlu karşılık oranını indirebilir'

Analistler bu yıl zorunlu karşılık oranlarında 50 baz puanlık iki kesintinin daha yapılmasını bekliyor.

Haberin Devamı

Karışık satın alma yöneticileri endeksi (PMI) performansının, ekonomik büyümeyi yolunda tutmak için daha fazla politika müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirten analistler, imalat PMI'nın tahmin edilenden biraz daha düşük olduğunu, ancak istihdam göstergesinin bir yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) Taahhütlü Ek Kredilendirme operasyonunun gayrimenkul yatırımını desteklemek için devam edebileceğini de ekledi.

Altın yatırımcıları Fed faiz kararını bekliyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın yatırımcıları Fed faiz kararını bekliyorHaberi Görüntüle
Korkunç gerçek! 'İntihar etti' dedi, şizofreni hastası oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı

Korkunç gerçek! 'İntihar etti' dedi, şizofreni hastası oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı

Astronot Gezeravcı'ya öğrencilerden Karadelik sorusu

Astronot Gezeravcı'ya öğrencilerden Karadelik sorusu