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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.839,51 puandan başladı.

07.02.2025 - 10:25 |
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,64 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.839,51 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,26 değer kazanarak 9.842,15 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ilk enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

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Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında BoE'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 seviyelerinin destek, 9.900 ve 9.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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