Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı
ABONE OL

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 artışla 1.434,91 puandan başladı.

02.04.2021 - 10:14 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,35 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.434,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,73 ile finansal kiralama, faktoring olurken, değer kaybeden bir sektör endeksi bulunmadığı görüldü.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan tepki alımlarıyla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,50 artışla 1.426,56 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olduğunu, yurt içinde ise düşük hacimli pozitif bir seyir izlenebileceğini belirterek, ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika! Bakan Akar'dan 'Rüzgar Alayı'na ziyaret

Son dakika! Bakan Akar'dan 'Rüzgar Alayı'na ziyaret

Son dakika... Küçükçekmece'de yüksek gerilim hattı teline temas eden genç öldü!

Son dakika... Küçükçekmece'de yüksek gerilim hattı teline temas eden genç öldü!

Rusya'dan Twitter'a para cezası

Rusya'dan Twitter'a para cezası

Myanmar'da kablosuz internet bağlantısı kesildi

Myanmar'da kablosuz internet bağlantısı kesildi

Yaş çay destekleme primi ödemeleri üreticilerin hesabına aktarıldı

Yaş çay destekleme primi ödemeleri üreticilerin hesabına aktarıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Akar'dan 'Rüzgar Alayı'na ziyaret

Son dakika! Bakan Akar'dan 'Rüzgar Alayı'na ziyaret

Sıradaki Haber
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 12 aya çıkarıldı

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 12 aya çıkarıldı

Sıradaki Haber
Aşılanan turistlere kapılarını açan ülkeler hangileri?

Aşılanan turistlere kapılarını açan ülkeler hangileri?

Sıradaki Haber
Son dakika... Küçükçekmece'de yüksek gerilim hattı teline temas eden genç öldü!

Küçükçekmece'de feci ölüm!

Sıradaki Haber